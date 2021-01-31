Tekin’den yayla tepkisi: Hangi Katarlı şirkete teslim edilecek, yakında anlayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 30 Ocak'ta yayınlanan ve 15 yaylanın statüsünün kaldırılmasına ilişkin kararı eleştiren CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, “Bu ülkenin en değerli yaylaları birilerine peşkeş çekileceği belli oldu. 19 yıllık iktidarları döneminde, ne zaman paraya sıkışsalar bu ülkenin en değerli varlıkları satmaya yöneliyorlar” ifadesini kullandı.

Z KUŞAĞI HESABINI SİZDEN SORACAKTIR

Vatandaş salgınla ve açlıkla mücadele ederken, yaylaların sessiz sedasız talan edilmeye çalışıldığını belirten Tekin, “Yaylaların imara açılacak olması dehşet verici bir gelişmedir. Büyükşehirlerde mezar alanları da dahil olmak üzere bittiği için, şimdi de rant için son kalan yaylalar imara açılıyor. Elimizde kalan son yaylaların imara açılması tarım ve hayvancılığa yapılabilecek en büyük ihanettir. AKP iktidarında nerede bir yeşil, akan dere ve yayla görüldüğünde hemen ranta açılmaya çalışıldığını iddia eden Tekin, ekonomik kaygılarınızı ekolojik kaygıların önüne geçirirseniz, unutmayalım ki ‘Z Kuşağı' bir gün bunun hesabını sizlerden soracaktır” diye konuştu.

YAYLALAR BETON LOBİLERİNE

Tekin, şunları kaydetti: Dünyanın neresinde görülmüş yaylaların imara açıldığı? Bu nasıl bir yaklaşım bu nasıl bir anlayış? Doğayı, çevreyi, şehirleri talan ettikten sonra gelecek nesillere neyi emanet edeceksiniz? Bakalım bu 15 yayla hangi Katarlı şirkete teslim edilecek, yakında anlayacağız. Yaylalarımız, beton lobilerinin rant hırsına teslim edilemeyecek kadar değerlidir ve insanlığın ortak değeridir. İktidar doğaya karşı, insana karşı suç işliyor. Kararname derhal durdurulmalı, söz konusu alanlar korumaya alınmalıdır.