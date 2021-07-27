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Tekir Yaylası’nda dükkanlar kiraya veriliyor

Kayseri Büyükşyehir Belediyesi, Tekir Yaylası Erciyes mevkiinde bulunan 18 adet dükkânı toplu halde 10 yıllığına kiraya veriyor.

Güncellenme: 13:41, 27/07/2021
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Tekir Yaylası’nda dükkanlar kiraya veriliyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İhale 17 Ağustos 2021 Salı günü saat 14.00'de Belediye Encümen Salonunda yapılacak. İhale şartnamesi ve ekleri Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü'nden temin edilebilecek.

Mülkiyeti Belediyemize ait olup, Tekir Yaylası Erciyes mevkiinde bulunan 18 adet dükkân toplu halde, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile 10 yıllığına kiraya verilecektir.

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