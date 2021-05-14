Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı memur alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği” hükümlerine göre ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacak.

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;14.06.2021 tarihinden 18.06.2021 tarihi mesai bitimine kadar, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı içinde bulunan başvuru masasına şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…