Tekirdağ Saray’da arsa satışa sunulacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Tekirdağ İl, Saray İlçesi Büyükyoncalı Mah. 231 Ada, 5 Parsel sayılı taşınmazın meskun mahalde bulunmaktadır. Üzerinde herhangi bir yapı mevcut değildir. Taşınmazın etrafında boş arsalar, mesken nitelikli yapılar bulunmaktadır. Yapılaşmanın orta yoğunlukta olduğu alandadır. Belediye ve kamu hizmetlerinden yararlanır konumdadır. Ulaşımı kolaydır. Hafif eğimli bir topoğrafyaya sahiptir.

Satışa sunulan arsanın satış sürecine dair detaylar ilanda belirtilmiştir.

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