Tel çit skandalı bir istifa daha getirdi! AKP’li belediye ‘Hata ve ihmal içeriyor’ açıklaması yaptı

Kocaeli Körfez Belediyesi'nde kardeşinin tadilatı yapılan stattan iki top çit alarak evinin bahçesine çekmesiyle adı çit skandalına karışan Belediye Spor İşleri Koordinatörü ve Meclis Üyesi AKP'li Selami Tanış, tepkiler üzerine belediyedeki koordinatörlük görevinden istifa etmişti. Körfez Belediyesi’nden yapılan açıklamada Selami Tanış’ın meclis üyeliği görevinden istifa ettiği bildirildi.

“KARDEŞİNİN EVİNE BIRAKILDIĞI TESPİT EDİLDİ”

Söz konusu açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Son günlerde kamuoyu gündeminde yer alan, belediyemiz tarafından yapılan saha düzenleme tadilat çalışması sırasında açığa çıkan bir miktar hurda telin hurdaya ayrılması gerekirken, hurdaya ayrılmadığı, Meclis Üyemiz Selami Tanış'ın ifadesine göre kardeşinin talebi üzerine yine kardeşine ait evin bahçesine bırakıldığı tespit edilmiştir.

“İDARİ HATA VE İHMAL DE İÇERİYOR”

Aynı zamanda konuyla ilgili olarak olayda adı geçen Meclis Üyemiz Selami Tanış'ın Körfez Belediye Spor Koordinatörlüğü ve Belediye Meclis Üyeliğinden istifası da kabul edilmiştir. Bahsi geçen olayın bir kısım medya ve yorumlarda ifade edildiği gibi bir hırsızlık olayı olmadığını, hurda tel çitlerin idareden talep edilerek alındığını, olayın idari hata ve ihmal de içerdiğini, ancak olaya Meclis Üyemizin isminin karışmış olması da söz konusu durumun tarafımızdan da asla tasvip edilmediğini, yanlış bulduğumuzu da özellikle ifade etmek isteriz.

“BU VE BENZERİ USULSÜZ İŞLERİ YAPANLARA…”

Sevgili Körfez halkımız emin olsun ki, Belediye yönetimi ve çalışmalarımızda bu ve benzeri usulsüz ve yanlış işleri yapanlara ve yaptıranlara asla müsaade edilmeyecek ve kim olursa olsun hesabı sorulacaktır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur…”