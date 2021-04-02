Telefon dolandırıcıları ava giderken avlandı

Kendilerini polis diye tanıtarak Karacasu'nun Yaylalı Mahallesi'nde yaşayan 74 yaşındaki M.U.'yu arayan U. Y. ile eşi T. Y., “Hakkınızda hesap oluşturmuşlar, adınız dolandırıcılık olayına karıştı, elinizdeki ziynet eşyalarını kurtarmamız lazım” diyerek evdeki ziynet eşyalarının fotoğraflarını çekip göndermesini istedi. Bu arada evdeki iki telefonun da açık kalmasını söyledi.

EŞİ DOLANDIRICILIK OLDUĞUNU ANLADI

Kocasının dolandırılmaya çalışıldığını anlayan D. U. komşularına geçerek polisi aradı. Polislerin devreye girmesiyle dolandırıcılara tuzak hazırlandı. Arandıkça usta bir tiyatrocu gibi rol yapan M. U., U. Y. ile eşi T. Y.,'yi ziynetleri teslim etmek üzere evine davet etti.

POLİS EVDE TUZAK KURDU

Dün akşamüstü saatlerinde ilçeye gelen çift, yaya olarak M.U.'nun evine giderken telefonunu kapattırmayarak sürekli konuşturdu. Evin adresini öğrenen zanlılar yaşlı çiftin evine geldi. “Biz polisiz, emanetleri almaya geldik” diyerek içeriye giren, poşet içerisine konulan para ve ziynet eşyalarını alan U. Y. ile T. Y.'yi ev içinde önlem alan polisler kıskıvrak yakaladı.

KOCA TUTUKLANDI, HAMİLE EŞİ SERBEST BIRAKILDI

Dün geceyi polis karakolunda geçiren U. Y. ile T. Y., bugün sabah saatlerinde savcılığa, ardından mahkemeye sevk edildi. U. Y. tutuklanıp Nazilli Cezaevine gönderilirken, hamile eşi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.