Telefonuna gelen linke tıkladı, 9 bin lirası gitti

Gölbaşı ilçe merkezinde yaşayan 1 çocuk annesi Ş.Ö., isimli kadına sosyal medya üzerinden mesaj geldi. Sahtekarların attığı linkin arkadaşından geldiğini düşünerek linki tıklayan Ş.Ö'nün banka hesap kartları dolandırıcılar tarafından boşaltılmaya başlanıldı.

Banka hesabında 9 bin TL bulunan ve tıkladığı link yüzünden sadece 36 TL parasının kaldığını dile getiren Ş.Ö., “Gelen mesajda pandemi destek programı nedeniyle linke tıklayanlara bin 500 lira geri ödemesiz para verileceği yazıyordu. Ben de arkadaşımdan geldiği için linke tıkladım başvurumu yaptım. Birkaç gün sonra banka hesabıma baktığım zaman birikimim olan 9 bin TL'nin hesapta olmadığını gördüm. Arkadaşımı aradım. Kendisi bana hesabının çalındığını söyledi. Bende dolandırıldığımı anlayınca bankaya başvurdum” diye konuştu. (İHA)