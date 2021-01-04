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Televizyon izlerken kalp krizi geçiren çocuk kurtarılamadı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, evde televizyon izlerken kalp krizi geçiren Mehmet Aziz Çelik (14), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Güncellenme: 12:59, 04/01/2021
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Televizyon izlerken kalp krizi geçiren çocuk kurtarılamadı

Yunus Emre Mahallesi’nde yaşayan 4 çocuklu Çelik ailesi, dün sabah birlikte kahvaltı yaptı. Sonrasında odasında televizyon izleyen  ailenin en büyük çocuğu lise birinci sınıf öğrencisi Mehmet Aziz Çelik, aniden fenalaşarak yere yığıldı.

Durumu fark eden inşaat işçisi baba Osman Çelik’in çağırdığı sağlık görevlileri ilk müdahalesini yaptıkları Mehmet Aziz’i, ambulansla Nizip Devlet Hastanesine kaldırdı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen ve yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Çelik, sabaha karşı doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Mehmet Aziz Çelik’in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. (DHA)

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