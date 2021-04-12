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TEM Otoyolu’nda feci kaza

TEM Otoyolu Kumburgaz Mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden TIR önce bariyerlere çarptı ardından refüje girerek durabildi. Atık su madde yüklü olan TIR tankeri ile birlikte refüj ortasında kaldı. Yaralanan TIR sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Güncellenme: 07:35, 12/04/2021
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TEM Otoyolu’nda feci kaza

Kaza 04.30'da TEM Otoyolu Büyükçekmece İlçesi Kumburgaz Mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Soner Y. İdaresindeki 34 DMV 301 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere ardından refüje girerek durabildi.

Çarpmanın etkisiyle refüje giren TIR’ın tankeri makaslayarak arada kaldı. Kazanın olduğunu gören sürücüler ise durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, TIR’da sıkışan sürücüyü ambulans ile hastaneye kaldırdı.

TEM'DE TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI

Kazanın kısıtlamanın son saatlerine yakın olması sebebiyle TEM Otoyolu İstanbul istikametinde yoğun trafik yoğunluğu yaşandı. TIR’ın refüjden kaldırılması için ekipler, çalışma başlattı. Sürücüsünün ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kazanın çıkış nedeni araştırılıyor. (İHA)

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Yayınlanma Tarihi:06:28,