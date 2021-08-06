TEMA ile Cengiz Holding arasında ‘bağış’ polemiği

Cengiz Holding'in orman yangınları sonrası yapmak istediği bağışın TEMA tarafından reddedildiği iddia edilmişti. TEMA ve Cengiz Holding konuyla ilgili açıklama yaptı.

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Alişer DELEK / SÖZCÜ

Orman yangınlarıyla birlikte yeniden ağaçlandırma çalışması da gündemde… Akıllara gelen ilk kurum TEMA Vakfı oldu. İddiaya göre TEMA Vakfı, Cengiz Holding’in yapmak istediği 500 bin liralık bağış teklifini reddetmişti. Vakıf yetkilileri, SÖZCÜ’nün “TEMA Vakfı Cengiz Holding bağışını reddetti mi? sorusuna yanıt verdi:

– TEMA Vakfı olarak, kuruluş amacımız ve misyonumuz doğrultusunda, bağışlarını kabul edebileceğimiz firmaların destek taleplerini faaliyet gösterdikleri sektörlerin doğaya verdikleri etkiyi dikkate alarak, hassasiyetle değerlendiriyor ve ilkelerimiz doğrultusunda bazı bağışları kabul edemiyoruz. Bağış kabulü ile ilgili süreçler yönetim kurulumuzun takdirinde olup, kişi ve kurumlar özelinde ticari sır ve dolayısıyla gizli nitelikli bilgi hüviyetinde olabileceğinden bu yönde bir açıklama yapılamamaktadır.

6.5 MİLYON FİDAN BAĞIŞLANDI

Orman yangınlarıyla birlikte vakıf “Yaşamı Yeniden Yeşertiyoruz” kampanyası başlatmıştı. Kampanya kapsamında 4 Ağustos tarihi itibarıyla 6.5 milyon fidan bağışı yapıldığı açıklandı. Vakıf, bağışların gelmeye devam ettiğini de belirtti.

Cengiz Holding de TEMA'nın bağış reddine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:

– Bildiğiniz gibi iki haftadır, Türkiye'nin farklı bölgelerinde ormanlık alanlarda çıkan yangınlara karşı ülke olarak büyük bir mücadele veriyoruz. Bizim de bu yangın nedeniyle içimiz yanıyor; tüm Türkiye gibi büyük üzüntü içindeyiz. Yangın süresince gerek devlet kurumlarıyla gerekse sivil toplum kuruluşlarıyla çok yakın çalıştık. Bu kapsamda her konuda desteklerimizi yapıyoruz; yapmaya da devam edeceğiz. Böyle bir ortamda; Türkiye'nin her yanı yangınla çevriliyken TEMA'nın bizim bağışımızla ilgili yaptığı açıklamayı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.