TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı: ‘Her yazımız daha zor olacak’

SÖZCÜ TV yayınına konuk olan TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, "Bizim iklim değişikliğini mutlaka dikkate almamız lazım. Bundan sonra bizim her yazımız daha zor olacak. Her sene daha az suyumuz olacak. Artık bizim kaybedecek bir tane ağacımız yok" dedi.

Orman yangınlarıyla yüz binlerce ağaç yanıp kül olurken, yeniden ağaçlandırma çalışmaları şimdiden konuşulmaya başlandı. SÖZCÜ TV yayınına konuk olarak Alişer Delek'in sorularını yanıtlayan TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç bu çalışmalarla ilgili bilgilendirmede bulundu.

“BÖYLE BİR TARTIŞMAYI İLK DEFA YAŞIYORUZ”

TEMA Vakfı'nın tartışılmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Ataş, şöyle konuştu:

“Yapılan pek çok araştırmada Türkiye'nin en itibarlı vakfı olarak TEMA Vakfı çıkıyor. Her prosedürümüz, neyi nasıl yaptığımız son derece açık ve net olduğu için, bağışçılarımızla da ağaçlandırmalardan sonra ciddi bir iletişim içerisinde olduğumuz için, hiç böyle bir tartışma söz konusu olmadı, ilk defa yaşıyoruz. Niye bunun tartışıldığını da çok anlayamıyoruz.

“ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE ÇALIŞMAKTAN BAŞKA BİR OPSİYON YOK”

Tartışma konusu olan olay, bu fonun neden Orman Genel Müdürlüğü'ne gittiği. Tartışma burada başladı. Türkiye'deki orman alanlarının yüzde 99'u devlet mülkiyetinde. Devlet mülkiyetinde olan bir araziye siz, başka bir belediyenin ya da bir özel şirketin özel ağaçlandırma anlaşmaları yoksa, başka birisi gidip oraya bir tane bile fidan dikemez.

Siz bu arazi ve bu alanda fidan dikimi yapacaksanız, orman oluşturacaksınız, Orman Genel Müdürlüğü ile çalışmaktan başka bir opsiyon yok.

Bizim Orman Genel Müdürlüğü ile iş birliği yapmamız kadar normal bir şey yok. Bütün orman alanları ormanın mülkiyetinde.

“AKSİ HALDE HEKTARLARCA ARAZİ ALMAMIZ LAZIM”

Bizim de vakıf olarak orayla yapacağımız protokollerle tahsis alıp, tahsisin içinden kendi bağışçılarımıza fidan bağışlarını yapmalarını sağlamak çok normal. Aksi halde gidip bizim hektarlarca arazi almamız lazım.

Türkiye'nin her tarafında kadrolar oluşturmamız lazım. Arazi hazırlıklarını yapacak taşeronlar tutmamız lazım. 3 sene bu fidanlara bakmamız lazım. Bunların hepsini de 10 liraya yapacağız, bu mümkün görünmüyor. Fiyatlandırılsa 50-60 liradan aşağıya gelmez.

Biz ilk defa bu yangın kampanyasında (Orman Genel Müdürlüğü ile) çalışmıyoruz. Biz çok eski zamanlardan beri çalışıyoruz. TEMA'nın kendi ağaçlandırma sahaları da var fakat orada başarılı olamıyor. Bizim vazifemiz bağışçı parayı bize emanet ediyor. “

BAĞIŞLAR NEDEN TEMA’YA YAPILIYOR?

TEMA Vakfı'nın rolünü anlatan ve “Bağış, Orman Genel Müdürlüğü yerine neden TEMA'ya yapılıyor?” sorusunu yanıtlayan TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, şöyle devam etti:

“Bizim fonksiyonumuz en başından başlıyor. Orman Bakanlığı'na gidip ‘Bize 10 milyon fidan verin' diye tahsis istiyoruz. Bununla ilgili protokol yapıyoruz. Bu 3-5 senede harcayacağımız bir rakam. Onun içinden kısım kısım çekiyoruz. Bunların ödemesini yapıyoruz. Vakfın gücü olmadığı için hepsini çekmiyoruz. Örneğin 500 bin fidan alıyoruz. O 500 bin fidanı seçerken bizim işimiz başlıyor TEMA olarak. O anda uygun olan Orman Genel Müdürlüğü'nün zaten ağaçlandıracağı alanlara tek tek bakıyoruz. Yüzde 80 başarıyı yakalamaya çalışıyoruz. İklime, neme, toprak derinliğine bakıyoruz.

İki çeşit orman olmaya başladı. Bir grup endüstriyel plantasyon dediğimiz ağaç tarımı yapılan. Ağaçlar büyüdükçe kesiliyor. Biz o alanlara girmiyoruz.

“PARANIN BAŞKA YERE KULLANILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL”

Burada paranın başka bir yere kullanılması gibi bir şey söz konusu değil. Sonra o fidan dikildikten sonra biz 3 yıl, yılda 2 defa bu sahaları izliyoruz. 100 fidan diktiysek 80 hedefliyoruz. Bunun altında kalıyorsa tamamlamak için 80'e getiriyoruz. Büyük bağışçılara raporlama da yapıyoruz sahadan fotoğraflarla.

Biz vakıf olarak 3 yıl denetlemesini yapıyoruz. Fidanın doğada tek başına kalabilmesi ve yaşayabilmesi için 3 yaşına kadar yaşayabilmesi gerekiyor. Bizim o yaşa getirmemiz gerekiyor.

Bize yatırılan paralar emanet paralar. Biz bunun o kadar bilincindeyiz ve o kadar içimizde hissediyoruz ki, yakından izlemeyi bir borç biliyoruz.”

“FİDANLAR ENVANTER TİTİZLİĞİYLE TAKİP EDİLİYOR”

“Bugüne kadar TEMA Vakfı hiç bir sorunla karşılaştı mı?” sorusunu yanıtalyan Ataç, “Hayır olmadı. Biz bağışçıyla her şeyi konuşuruz. Bir problem olursa ‘Bir sıkıntı var, sahanızı değiştiriyoruz' diyoruz. Bu fidanlar envanter titizliğiyle takip ediliyor” yanıtını verdi.

Ataç şöyle devam etti:

“Bizim acelemiz yok ama bağışçıların acelesi var. İnsanlar yangın sürerken bir şey yapmak istiyor. Acısını doğru bir hareketle dindirmek istiyor. İnsanların fikri bir an önce bu kampanyanın açılması, kaynağın yerine konulması ve işlemlere başlanması.

Herkes özgür iradesiyle içine ne siniyorsa onu yapsın. Bağış, gönülle yapılan bir şeydir. İçimize sine sine yapılan bir şeydir. İçinize sinmiyorsa bağış yapmayın. Buna bütün gönlümüzle inanıyoruz. Fidan dikmekle bitmiyor. Doğru teknikle dikeceksiniz ve 3 yıl bakmazsanız yaşamaz o fidan.”

“ORMANDAKİ CANLILAR KADAR OLMAYI BECEREMİYORUZ”

Hangi ağacın dikileceği konusunda bir uzmanlar heyeti olduğunu da belirten Ataç “Oradaki orman teşkilatı, o sahaların özelliklerini ve kendi bölgelerinin özelliklerine göre hangi ağaçları dikeceklerini belirliyorlar. Bunlar konuşuluyor ve kararlaştırılıyor. Biz sahaya onlar girmeden önce, o sahaya nelerin dikileceğini biliyoruz” dedi.

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç konuşmasının devamında, “Türkiye'deki ayrışmaya çok üzülüyorum. Ne yazık ki biz çok bölündük. Ormanın içinde bir sürü ağaç, bir sürü canlı kardeş kardeş yaşıyor. Ormandaki canlılar kadar olmayı beceremiyoruz” ifadelerini kullandı.

TEMA VAKFI UÇAK VE HELİKOPTER ALABİLİR Mİ?

“TEMA Vakfı neden uçak ve helikopter almıyor yangını söndürmek için?” sorusuna da yanıt veren Ataç, “TEMA'nın bu konuda bir denemesi var. Başarılı bitmiyor hikaye. O dönem bir şansızlık olmuş olabilir. Ondan sonra bizim bu işlere girmek aklımıza gelmedi. Her yıl uçakları tamir ettirmek, bakım yaptırmak, personel istihdam etmek zorundasınız 3 ay için. Bütün bunların iş planının yapılıp bakılması lazım. Acaba TEMA bağışla bunu götürebilir mi? Eğer biz bunu bağışla götürebilecek kadar planlamayı yapabilirsek ve bu bağışlar vakfa giderse niye yapmayalım ki? Tabi ki yaparız. Bunu oturup önce çalışmamız lazım. Bize gelen her para, birisinin belki çocuğunun kahvaltısındaki yumurtasından aktardığı bir para. Dolayısıyla o parayı biz birtakım maceralar için kullanamayız. O paranın doğru yere gittiğinden emin olursak masa başında ancak o zaman harekete geçeriz” diye konuştu.

“ARTIK KAYBEDECEK BİR TANE AĞACIMIZ YOK”

Son günlerde meydana gelen yangınlara değinen Deniz Ataç, “Biz yangın söndürmekte çok kötü değiliz. Hatta geçtiğimiz yıllara bakarsanız hiç performansı da kötü değil Türkiye'nin. Uçak sayısı az kalmış olabilir ama onu tartışmıyorum. Aynı anda bu kadar çok yangın çıktığı zaman bütün varsayımlar çöpe gider. Türkiye 5-6 tane de uçağı olsa biz bu işi çok zor yapacaktık. Çünkü yeteri kadar belli ki elemanımız yok. Orman işçileri şu anda perişan vaziyetteler. 3 gündür uyumuyorlar. Bizim iklim değişikliğini mutlaka dikkate almamız lazım. Bundan sonra bizim her yazımız daha zor olacak. Her sene daha az suyumuz olacak. Bizim artık bütün planlarımızı yeni iklim gerçeklerine göre yapmamız lazım. Belki mühendislik fakültelerindeki sabitler değişecek hesaplama yaparken. Artık bizim kaybedecek bir tane ağacımız yok. Kamuoyunun bu konudaki hassasiyetini lütfen, bütün partilerdeki siyasilerin bu baskıyı, hangi parti olursa olsun yapması lazım. Artık Türkiye'nin kaybedecek bir tane ağacı, bir kova su yok. Sularımız çok kirlenmiş vaziyette. İklim değişikliği geldi ve yaşıyoruz. Her sene daha zor yaşayacağız. Hepimizin bilinçlenmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

