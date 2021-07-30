TEMA Vakfı’nın fidan bağışı kampanyasına Akşener’den destek

TEMA Vakfı’nın yangın çıkan ormanların tekrar ağaçlandırılması için başlattığı bağış kampanyasına bir destek de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den geldi. 100 adet fidan bağışında bulunan Akşener, “Fidanların dikim sürecinin Orman Bakanlığı nezdinde takipçisi olacağız” dedi.

SOZCU.COM.TR

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Son günlerde Türkiye'nin birçok noktasında meydana gelen orman yangınları nedeniyle TEMA Vakfı hem internet sayfasında hem sosyal medya hesaplarında paylaştığı mesajla yeni bir kampanya başlatacağını duyurdu.

İYİ Parti lideri Meral Akşener de, “#YenidenYeşerteceğiz” projesine katıldığını ve 100 fidan bağışında bulunduğunu açıkladı.

“TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Akşener, “Fidanların dikim sürecinin Orman Bakanlığı nezdinde takipçisi olacağız” notunu düştü.