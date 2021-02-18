TEM’de arıza yapan çevik kuvvet minibüsüne çarptı

TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde saat 07:30 sıralarında ticari araç, arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran polis çevik kuvvet minibüsüne arkadan çarptı.

Kaza sonrası araç içerisinde şoför ile birlikte bulunan 1 yolcu yaralanırken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı yolcu sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken kaza nedeniyle tek şeride düşürülen yol üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılarak kısa süreliğine durdurulan trafik akışı normale döndü. (İHA)