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TEM’de korkunç kaza: Bariyerlere girdi, motoru yerinden fırladı

TEM Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere giren otomobil hurda yığınına döndü. Hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsünün ise hayatının kaybettiği öğrenildi.

Güncellenme: 07:33, 12/05/2021
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TEM’de korkunç kaza: Bariyerlere girdi, motoru yerinden fırladı

Kaza saat 03.45'te Büyükçekmece Kumburgaz Mevkii TEM Otoyolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre B.B. idaresindeki  idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere saplandı.

Çarpmanın etkisiyle bariyerlere saplanan otomobilin motoru birkaç metre ileri savruldu. Kaza nedeniyle otomobilde bulunan sürücü ise kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiği tespit etti.

Bariyerlere saplanan otomobilin savrulan motoru ise kaza yerine çağrılan vinç yardımıyla çekiciye konularak otomobille birlikte götürüldü. Kaza yerine gelen belediye ekipleri de yolu temizleme çalışmaları gerçekleştirdi. Kazanın çıkış nedeni ise araştırılıyor.(İHA)

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