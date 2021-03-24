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TEM’de otobüsten indirildi, feci şekilde can verdi

Bolu’da, TEM Otoyolu’nda seyir halindeki otobüste çıkan tartışma sonucu araçtan indirilen Barış Bayram (23), karşı şeride geçmek istediği sırada kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Güncellenme: 09:21, 24/03/2021
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İstanbul-Kayseri seferi yapan yolcu otobüsünde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sonucu yolculardan Barış Bayram saat 23.30 sıralarında TEM Otoyolu Dörtdivan Gişeleri mevkiinde araçtan indirildi. Otobüsten indirilen Bayram, yol üzerindeki bir dinlenme tesisine gitmek için karşı şeride geçtiği sırada, İstanbul istikametine seyir halinde olan Burak G. yönetimindeki kamyon genç adama çarptı.

Kamyon sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Barış Bayram'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Bayram'ın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı. (İHA)

Bolu istanbul Kayseri Polis Sağlık
Yayınlanma Tarihi:08:38,