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TEM’de tam kapanma yoğunluğu

Corona virüsü tedbirleri kapsamında bugün saat 19.00'da başlayacak ve 17 Mayıs'ta sona erecek tam kapanma sonrası İstanbul'da dün başlayan çıkışlar sürüyor. Dev metropolü terk eden sürücüler, TEM Otoyolu Ankara istikametinde yoğun trafiğe neden oldu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:01, 29/04/2021
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hafta başında açıkladığı tam kapanma kararının ardından İstanbul’dan ayrılmak isteyen vatandaşlar, dün yoğun trafiğe neden oldu. Bugün de sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan çıkışlar, TEM Otoyolu Ankara istikametinde yoğun trafiğe neden oldu.

İstanbul’dan ayrılan sürücülerin oluşturduğu yoğunluk, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışından başlayarak TEM Otoyolu’nda devam etti ve Sultanbeyli’ye kadar sürdü. Sürücülerin neden olduğu trafik, Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi mevkiinde havadan görüntülendi. TEM Otoyolu’ndaki trafik yoğunluğu sürüyor. (DHA)

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15 Temmuz 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ankara Ataşehir Corona coronavirüs Cumhurbaşkanı istanbul Recep Tayyip Erdoğan trafik
Yayınlanma Tarihi:07:08,