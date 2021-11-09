TEM’de zincirleme kaza

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde 1’i yolcu otobüsü, 2’si tır, 1 çekici ve 5 otomobil olmak üzere toplam 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

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Kaza, TEM Otoyolu Kocaeli geçişi Tavşancıl mevkiinde meydana geldi.

İstanbul istikametinde ilerlemekte olan H.Y. idaresindeki yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde önce önünde ilerlemekte olan M.Y. kontrolündeki tıra ve daha sonrasında ise bariyerlere çarptı.

Kontrolden çıkan yolcu otobüsünün önünde ilerleyen araçlara çarpması neticesinde toplam 9 araçlı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Yolcu otobüsü ile birlikte 2'si tır, 1'i çekici ve 5 otomobilin karıştığı kazada otomobil sürücüsü N.Y.T. ile araçta bulunan Y.T. yaralandı.

Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekiplerce kazada yaralanan iki kişi olay yerinde yapılan ilk müdahaleleri sonrasında Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın meydana geldiği istikamette yaklaşık 2 saat boyunca trafik durma noktasına geldi.

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine dönerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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