Temel atma ve açılışlar iptal edildi

İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamada; “İlmiz Hıfzıssıhha Kurulu 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. Maddesi gereği toplanarak aynı kanunun 27. ve 72. Maddelerine istinaden İlimiz Valisi Şehmus Günaydın'ın başkanlığında 16 / 03 / 2021 tarihinde saat 22:00'da toplanarak ilimizde koronavirüs vakalarının artışının önlenmesine yönelik olarak İlimiz Sağlık Müdürlüğünce sunulan öneriler doğrultusunda aşağıdaki kararlar alınmıştır. Taziye, mevlit, cenaze yemeği, nişan yemeği vb. bireyleri bir araya getiren ve sosyal mesafe kuralının ihlaline sebebiyet verebilecek nitelikteki etkinliklerin sınırlandırılmasına, ilgili kolluk birimleri ve mahalle muhtarları tarafından bu tür faaliyetlerin takip edilerek tespiti halinde yasal işlem başlatılmak üzere sorumlu mercilere bildirilmesini, tüm temel atma ve açılış törenlerinin 30.04.2021 tarihine kadar snırlandırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir” denildi.

HES KODU UYGULAMASI GENİŞLETİLDİ

Açıklamada ayrıca; “İlimiz genelinde tüm berber, kuaför, güzellik salonu, güzellik merkezleri, nikah salonu, düğün salonu, kütüphane, cafe, oyun salonu gibi yüksek risk teşkil edecek yerlerin girişlerinde HES kodu kontrollerinin yapılmasının zorunlu hale getirilmesine ve HES kodu riskli olanların kabul edilmeksizin kolluk kuvvetlerine bildirilmesini, alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi. İHA

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