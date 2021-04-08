Temel Karamollaoğlu: Bu zihniyetle ekonomi yine düzelmez

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Sakarya il kongresinde konuştu.

“Ülkemiz suni bir şekilde gerilimli bir havaya doğru sürüklenmeye çalışılıyor” ifadelerini kullanan Karamollaoğlu, şunları söyledi:

* Halbuki bütün meselelerimizi huzur içinde, bir masa etrafında gerektiğinde toplanarak müzakere etme fırsatımız, imkanımız var. Birbirimizi inciterek, birbirimize karşı çok ağır ifadeler kullanarak Türkiye'yi nereye götürmeyi arzu ediyoruz?

* Demokrasi demek; insan haklarına saygı demek, hürriyetlerin korunması demek, fikirlerin rahatlıkla ifade edilebilmesi demek. Anayasa, yasalar aslında bunu teminat altına alırlar. Bunun teminat altına alınmasını da sağlayacak olan yönetimlerdir.

“ÜLKEMİZ ANLAŞILMAYAN BİR GERGİNLİĞİN İÇİNE İTİLDİ”

Türkiye'nin birçok problemle karşı karşıya olduğunu belirten Karamollaoğlu, şu açıklamalarda bulundu:

* Ekonomide çok ama çok ciddi sıkıntılarımız var. Bu memlekette adalete güven sarsıldı. Birtakım görevliler adeta hükümeti memnun edebilmek için karar alma yarışına girebiliyorlar. Adalet olmadan huzur olmaz. Adalet olmadan bir memlekette teşebbüs de olmaz.

* Herkes kendisini güvende hissetmeli ki bu ülkede verimli çalışmalar yapılabilsin. Bundan dolayıdır ki ülkemiz hakikaten anlaşılmayan bir gerginliğin içine itildi adeta, sürüklendi. Bunun neticesi sadece ekonomide hissedilmiyor.

* Biz bunun etkisini adalet mekanizmasının çalışmasında, iç güvenliğin tesisinde, dış politikada, eğitimde, sağlıkta, her yerde görüyoruz.

“MAHKEME CEZA VERİR; CUMHURBAŞKANI, MERKEZ BANKASI BAŞKANI DEĞİL”

Polemik konusu olan meselelere fazla zaman ayırmayı doğru bulmadıklarını söyleyen Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Bunun için böyle bir konu mu çıktı gündeme şimdi: Emekli 104 tane Amiral, emekli, muvazzaf değil, elbisesini çıkarmış, emekli olmuş, Türkiye'nin gidişatıyla ilgili bir deklarasyon yayınlamışlar. ‘Vay siz ihtilal çağrısında bulunuyorsunuz…' Belki akıllarından geçiyor mudur? Bilmem.

* Ama bunu yapmak için o amirallerin bir kısmını nasıl mahkemeye götürdüyseniz, gözaltına aldıysanız şu anda, mahkemeye de verin. Onların eğer varsa bir cezası, mahkeme vasıtasıyla o cezayı verirsiniz. Mahkeme ceza verir; iktidarlar değil, Meclis değil, Cumhurbaşkanı veya Meclis Başkanı değil.

“ADININ İÇİNDE EMEKLİ DE OLSA AMİRAL OLMASI HER ZAMAN TEREDDÜT MEYDANA GETİRİR”

Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

* Adının içinde emekli de olsa amiral olması her zaman kafalarda bir tereddüt meydana getirir. İhtilallerden, darbelerden, muhtıralardan en çok zarar biz olduk.

* Kimse bize çıkıp da şimdi, ‘siz bunlara destek veriyorsunuz' diyemez. Biraz insafa ihtiyaç var yahu. Dilin kemiği yoktur ama bu kadar da çarpık ifadeler kullanamaz.

“KAFA YAPIN DÜZELMEDEN EKONOMİ DÜZELMEZ”

Hükümetin ekonomi politikalarını sert sözlerle eleştiren Karamollaoğlu şu ifadelere yer verdi:

* Ekonomik model olarak bugün uyguladıkları ekonomik modeli benimsediler. 90 yıldır kurulan ne kadar tesis varsa hepsini sattılar, büyük bir kısmını da yıktılar.

* Şimdi soruyorlar, ‘ekonomi niye kötü? Biz elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ama bir türlü düzelmiyor.' Düzelmez arkadaş. Kafa yapın düzelmeden ekonomi düzelmez. Sen dört kere, beş kere değil; 50 kere Merkez Bankası Başkanı'nı değiştirsen yine düzelmez. Zihniyet değişecek zihniyet.

“BİRİSİ SİZİNLE ÇATIŞTIĞINDA ADAMI EZMEYİ GÖREV OLARAK ADDEDİYORSUNUZ”

* Sen ekonomide adil bir düzen istiyor musun önce? Çalışanın, emekçinin, gayret gösterenin, mağdurun, esnafın yanında mısın? Çiftçinin destekçisi misin?

* Sanayiciye en büyük desteği vermen icap eder; nerede bu sanayiciler, niye yatırım yapmıyorlar şimdi Türkiye'de? Mağdur olan emeklilere ne yapıyorsunuz? Neden insanlar birikimlerini yastık altından çıkarmıyor? Çünkü siz bir güven ortamı oluşturamadınız. Sizinle birisi çatıştığı zaman adamın iflahını kesmeyi, onu ezmeyi görev olarak addediyorsunuz. Olmaz.