Temel Karamollaoğlu: İktidar 90 ruhunu yeniden bulmuş görünüyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul 7. Olağan İl Kongresi’nde konuştu.

“TÜRKİYE İÇİ BOŞ POLEMİKLERİN ESİRİ EDİLMİŞTİR”

“Bir taraftan küresel bir salgınla mücadele ederken, öbür taraftan; ekonomide, dış politikada, demokrasi ve özgürlükler noktasında çok ciddi krizlerle karşı karşıya olduğumuzu bilmek mecburiyetindeyiz” ifadelerini kullanan Karamollaoğlu, “Türkiye maalesef bugün siyaseten, ahlaken, dış politika ve ekonomide tıkanmıştır. Kısır kavgaların, içi boş polemiklerin ve seviyesiz tartışmaların esiri edilmiştir. Türkiye'nin yeni bir sese, yeni bir söze yeni bir siyasete, yeni bir anlayışa ihtiyacı olduğu açık ve kesindir. Bu ihtiyacın adresi de Saadet Partisi’dir” şeklinde konuştu.

“BU KONGRE, ‘BANA NE AMERİKA'DAN' DİYENLERİN KONGRESİDİR”

Düzenledikleri kongrenin önemli olduğunu vurgulayan Karamollaoğlu, “Bu kongre ‘Bana ne Amerika'dan' diyenlerin kongresidir. Bu kongre Türkiye'yi tarihinin en büyük faiz borcuna mahkum edenlerin değil, tek kuruş borç almadan denk bütçe yapabilenlerin kongresidir. Bu kongre telefon bekleyenlerin değil, Çırağan Saray'ında D8'leri kuranların kongresidir” açıklamasını yaptı.

“94 RUHUNU ARAYAN İKTİDAR, 90 RUHUNU YENİDEN BULMUŞ GÖRÜNÜYOR”

Adaletten demokrasiye, tarımdan sanayiye, eğitimden dış politikaya sürekli “savrulan”, sürekli “geri giden” bir Türkiye olduğunu söyleyen Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

*Ekonomisi dar boğaza girmiş, tarım ve hayvancılığı bitmiş, bütün birikimleri Varlık Fonu adı altında ipotek edilmiş bir Türkiye var. Cumhuriyet tarihinde ilk kez borçlanma genel müdürlüğü kurmak zorunda kalan bir Türkiye var. ‘Komşularla sıfır sorun' diye çakarken, sorunu olmadığı tek bir komşusu kalmayan Türkiye var.

*Farklı ve muhalif seslerin susturulduğu, milletvekillerinin keyfi kararlarla milletvekilliklerinin düşürüldüğü, parti kapatmalarının yeniden hortladığı, adalet sistemi iflas etmiş bir Türkiye var.

*İltimas, adam kayırma, torpil ve partizanlığın sıradanlaştığı bir Türkiye var. Gençlerin gelecekten ümidini kaybettiği, yarınlara dair umutların Tükendiği bir Türkiye var. 94 ruhunu arayan iktidar, maalesef milletvekillerinin tutuklandığı, partilerin kapatıldığı 90 ruhunu yeniden bulmuş görünüyor.

İlginizi Çekebilir Karamollaoğlu: Her sabah aynı andı tekrar ederek bir ülke ayağa kalkamaz, kalkamadı da