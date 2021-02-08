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Temizlikçi kadına zorla fuhuş yaptıran otel sahibi tutuklandı

Trabzon'da bir apart otelde temizlikçi olarak çalışan G.İ.'ye zorla fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan işletme sahibi B.G. tutuklandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:52, 08/02/2021
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Temizlikçi kadına zorla fuhuş yaptıran otel sahibi tutuklandı

Olay, Pelitli Mahallesi’nde bir apart otelde meydana geldi. Bölgede devriye gezen jandarma ekipleri yaralama ihbarı üzerine apart otele giderek inceleme başlattı.

TOKAT ATMIŞ

Ekiplerce yapılan çalışmada; apart sahibi B.G’nin, temizlik işçisi olarak işyerinde çalışan G.İ.’ye konaklamak üzere gelen müşterilerle fuhuş yaptırdığı, bu nedenle aralarında yaşanan tartışmada tokat attığı öne sürüldü. Bunun üzerine ekipler işletmeci B.G.yi gözaltına aldı. Şüpheli B.G., kasten yaralama, fuhuş için yer ve imkan sağlama ile aracılık etmek suçlarından çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı. (DHA)

Tokat TRABZON