Tencere seti dağıttı, tek liste girip başkan seçildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hafta sonunda Sınırlı Sorumlu Turgutlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi genel kurulu yapıldı. Seçimlere tek liste olarak giren Başkan Hasan Hüseyin Coşkun'un oylamasından önce ‘tencere seti' dağıtıldı. Maske takmayan ve mesafe kuralına uymayan yüzlerce erkek, tencere kapma yarışına girdi.

Genel kurul Turgutlu Irlamaz Tesisleri amfi tiyatroda gerçekleştirildi. Genel Kurula Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, MHP'li eski vekil Ahmet Orhan ile esnaf odası başkanları ve üyeler katıldı. Seçime tek liste olarak girildi ve Hasan Hüseyin Coşkun yeniden başkanlığa seçildi.

TENCERE İZDİHAMI…

Seçimler nedeniyle bir araya gelen yüzlerce kişinin maske takmadığı ve mesafeye dikkat etmediği görüldü. 8 parça tencere setini almak isteyen kişiler, tır üzerinden dağıtılan kutuları almak için yarışa girdiler. Koronavirüse davetiye çıkaran kalabalığın bu haline bazı üyeler tepki gösterdi. Tencere kutusunu almak için uğraş veren kişilere bazı üyelerin “Hediye güzel düşünülmüş ama salgın olan bir dönemde izdihama neden olmak salgına davetiye çıkarmaktır. Herkes iç içe iken böyle dağıtım mı olur?” diye konuştu.

Alanda görevli polis, sosyal mesafeye uyulması ve maske takılması konusunda anonslarla uyarı yaptı ancak dikkate alınmadı.