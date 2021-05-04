Tepkilerin ardından AKP’li belediye yöneticisi istifa etti

Kocaeli Körfez Belediyesi Spor İşleri Koordinatörü ve meclis üyesi AKP'li Selami Tanış, tepkiler üzerine belediyedeki koordinatörlük görevinden istifa etti.

“İTİBAR HIRSIZLIĞI YAPANLARI ALLAH’A HAVALE EDİYORUM”

Selami Tanış, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

* Kardeşim kendisine ait bahçenin etrafını çevirmek için, tadilatı yapılan stattan çıkan 2 top paslı hurda telleri belediyeden talep etmiş.

* Aldığı telleri bahçesine götürmüş ve o teller bahçeye indiği gibi, gerek sosyal medyada, gerekse medyada linç edilmeye başlandım.

* Ben o telleri alabilecek maddi güce sahibim, evet onu benim ailemden birisinin belediyeden isteyip alması bir hatadır.

* Fakat bu konunun siyasi bir malzeme yapılarak ‘hırsızlık' gibi gösterilmesini kabul etmiyorum.

* Bu yaygarayı koparıp, itibar hırsızlığı yapanları da Allah'a havale ediyorum.

* Bu manada kamuoyunu böylesi bir durumdan dolayı meşgul ettiğim için, Körfez halkından özür diliyorum. Şahsım ile ilgili bu tartışma büyütülerek kurumuma zarar verecek kanaatindeyim.

* Hiç kimsenin benim ile ilgili bir konudan dolayı zarar görmesini, tartışılmasını istemem. Bu sebepten dolayı Körfez Belediyesi Spor İşleri Koordinatörlüğü görevimden istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla bildiririm.