Terlik silahtan sayıldı, 3 buçuk yıla kadar hapsi istendi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede Rano Rakhımova’nın (30) bakıma muhtaç ve yaşlı olan Fatma Kantar’ın (89) evinde bakım sebebiyle çalıştığı anlatıldı.

İddianamede şüpheli Rakhımova’nın şikayetçi Kantar’ı Türk Ceza Kanunu gereğince saldırı ve savunmada kullanmaya elverişli nitelikte silahtan sayılan terliği fırlatarak yaraladığı ve hakaret ettiği kaydedildi.

SİLAHLA YARALAMADAN YARGILANACAK

Şüpheli Rakhımova’nın kısmen ikrar içeren savunması ve CD görüntüleri incelendiğinde Rakhımova’nın üzerine atılı silahla yaralama ve hakaret suçlarını işlediğine dair kamu davası açılması için yeterli şüphenin bulunduğunun anlaşıldığı vurgulandı.

İddianamede şüpheli Rakhımova’nın “Silahla kasten yaralama” ve “Hakaret” suçlarından toplamda 9 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Şüpheli Rakhımova önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Anadolu 55. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

NE OLMUŞTU

Rano Rakhımova, emniyette verdiği ifadesinde olay günü alkollü olduğunu, yaşlı kadınla şakalaştığını ve pişman olduğunu söylemişti. Şüpheli Rakhımova hakkında çıkarıldığı adli makamlarca “Basit yaralama” suçundan ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. (DHA)