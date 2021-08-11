Terlikten çıkan iki vida ayağına saplandı, firmaya dava açtı

Çiğdem Akbaba, ayağı için sağlıklı olacağını düşündüğü ortopedik bir terlik aldı. Terliği bir süre kullanan Akbaba, çöp atmaya çıkarken giydiği terlik kopunca terlikten çıkan vida ayağına saplandı. Arabuluculuk toplantısında uzlaşamayan Akbaba, firmaya dava açmaya hazırlanıyor.

FAHRETTIN ÖZTÜRK

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İstanbul'da yaşayan 49 yaşındaki Çiğdem Akbaba 5 yıl önce ayağından ameliyat oldu. Ayağına platin takılan Akbaba, bir mağazasından ayağı için sağlıklı olabileceğini düşündüğü ortopedik terlik aldı. Akbaba, 4 Haziran’da evinden çöp atmak için çıktığında terliği koptu.

Büyük bir acı hisseden Akbaba, ayağına baktığında terlikten çıkan iki vidanın, ayak başparmağına saplandığını gördü. Akbaba, vidayı kendi çabasıyla çıkaramayınca acile götürüldü. Talihsiz kadın ayağına saplanan vidanın çıkarılmasının ardından ağabeyi ile birlikte durumu firmaya bildirdi.

“TERLİK ARABULUCU AVUKATIN ELİNDE KALDI”

Çiğdem Akbaba, üretici firmaya dava açmak istedi, dosya arabuluculuk bürosuna gitti. Akbaba, “Arabulucuda düzenlenen toplantıda, firma temsilcisi, kopan terliğin aynısını getirdi. Terliğin sağlam olduğunu ve kopan terliğin, kullanıcı hatasından dolayı koptuğunu söyledi. Arabulucu avukat, terliği kontrol etmek istediğinde, bu sefer de terlik onun elinde koptu” dedi.

“2 BİN LİRAYI ALSIN KONU KAPANSIN”

Neye uğradığını şaşıran firma yöneticisi, Akbaba'nın talebini sorduğunda Akbaba, 3 bin lirası maddi, 97 bin lirası da manevi olmak üzere 100 bin lira tazminat istediğini belirtti.

Akbaba, “Avukat orada bana, ‘Firma size vermem için bana 2 bin lira para veriyor, bu parayı alsın, dava falan açmasın konu kapansın dediler' dedi. Buradaki tavırları hoşuma gitmedi. Dava açmaya karar verdim. İlerleyen zamanlarda da belki dönüş yaparlar diye düşündüm bekledim ama dönüş yapmadılar. Şimdi dava açmaya hazırlanıyorum. Başka kimsenin mağdur olmasını istemiyorum” ifadelerini kullandı.

“KULLANICI HATASI DEMEYE GETİRDİLER”

Akbaba, “Şimdi biz biliyoruz ki terliklerde tutkal olur, dikiş olur. Ben o terlikte sanayi vidası olacağını bilemedim. O sanayi vidası ayağıma saplandı. Ayağım bir hafta sargıda kaldı, ayağımın üzerine basamadım, işlerimi yapamadım. Firma temsilcisi, arabulucu toplantısına aynı terliğin yenisini getirmiş, kullanıcı hatası demeye getiriyordu. Koca koca vidalar çıktı terlikten” şeklinde konuştu.

Şirket temsilcisi, arabuluculuk toplantısında, “Üretimden ya da üründen kaynaklanan bir kusur olduğu kanaatinde değiliz” dedi.

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