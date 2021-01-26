Termal devremülk satışı üstünden 150 milyon TL’lik vurgun

Termal devremülk tesisleri ile ünlü İhsaniye ilçesine bağlı Gazlıgöl beldesinde iddiaya göre 4 termal tesis sahibi, çağrı merkezi kurarak tesislerde devremülkleri olan kişilere telefonla ulaşmaya başladı.

Dolandırıcılar, mağdurlara devremülklerinin tapularının çıkarılacağını ve Arap ve Avrupalı turistlere kiralanarak kendilerine kar payı verileceğini söyledi. Mailorder sistemi üzerinden satış yaptıkları kişilere ait bilgileri kullanarak mevcut tutarlardan daha yüksek miktarlarda paralar çeken şahısların bu yöntemle 7 binin üstünde vatandaşı yaklaşık 150 milyon TL dolandırdıkları öne sürüldü.

ŞİKAYET ÜZERİNE JANDARMA HAREKETE GEÇTİ

Gelen şikayetler üzerine harekete geçen Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Afyonkarahisar merkezli İzmir'de önceden belirlenen çok sayıda adrese baskın düzenleyerek 33 kişiyi gözaltına aldı.

ŞÜPHELİ KADINLARDAN BAZILARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Aralarında 4 ‘ü örgüt üyesi, termal tesis yöneticileri ve çağrı merkezi çalışanlarının da olduğu 7'si kadın 33 kişi jandarmadaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Minibüsler ile adliyeye getirilen şüpheliler jandarmanın nezaretinde adliyeye konuldu. Gözaltındaki bazı kadın şüphelilerin ağlamaları ise dikkatlerden kaçmadı. Şüphelilerin savcılık sorgularının ardından akşam saatlerinde mahkemeye çıkarılmaları bekleniyor.