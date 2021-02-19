Terör örgütü PKK’dan askeri birliğe saldırı! Bir roket de köye düştü

Terör örgütü PKK tarafından Irak’ın kuzeyinden Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki askeri birliğe roketli taciz ateşi gerçekleştirildi.

Teröristlerin saldırısında roketlerden biri kışladaki boş alana düşerken diğer iki roket kışlaya 1,5 kilometre mesafedeki Narlı Köyü’ndeki cami ile bir evin yakınına düştü.

BELİRLENEN HEDEFLER VURULDU

Saldırının hemen ardından belirlenen hedefler Türk Silahlı Kuvvetlerine ait ateş destek vasıtalarıyla vuruldu.

Güvenlik uzmanları, terör örgütü PKK’nın Gara’da gerçekleştirdiği saldırının ardından yaptığı bu saldırıyla da masum vatandaşları hedef almayı sürdürdüğünü, insanlık düşmanı faaliyetlerine devam ettiğini belirtti. DHA