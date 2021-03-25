Teröristler İHA ve SİHA’lardan böyle korunuyormuş

Açıklama Muş Valiliği’nden geldi. Operasyona ilişkin bilgilere yer verilen açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, merkez Kayalısu Köyü Koopezer Tepe ve Erencuk sırtları bölgesinde Eren-4 Operasyonu kapsamında 23 Mart 2021 tarihinde icra edilen operasyonda bir sığınak ve bir depo içerisinde 27 adet 5×56 fişek, 1 mayın, 1 akü, 1 İHA ve SİHA'dan korunma maksatlı metal kamuflaj başlık ile muhtelif miktarda yaşam malzemesinin ele geçirildi.”

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