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Teröristler İHA ve SİHA’lardan böyle korunuyormuş

Muş'ta, jandarma ekipleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik icra edilen "Eren-4" operasyonu kapsamında tespit edilen sığınak içerisinde İHA ve SİHA'lardan korunmak amacıyla kullanılan metal başlık ele geçirildi.

Güncellenme: 19:44, 25/03/2021
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Teröristler İHA ve SİHA’lardan böyle korunuyormuş

Açıklama Muş Valiliği’nden geldi. Operasyona ilişkin bilgilere yer verilen açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, merkez Kayalısu Köyü Koopezer Tepe ve Erencuk sırtları bölgesinde Eren-4 Operasyonu kapsamında 23 Mart 2021 tarihinde icra edilen operasyonda bir sığınak ve bir depo içerisinde 27 adet 5×56 fişek, 1 mayın, 1 akü, 1 İHA ve SİHA'dan korunma maksatlı metal kamuflaj başlık ile muhtelif miktarda yaşam malzemesinin ele geçirildi.”

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