Teröristlere sahte nüfus cüzdanı hazırlayan şüpheli yakayı ele verdi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, E.Y.’nin kendisiyle irtibata geçen bazı kişiler adına sahte belge düzenlediği bilgisini aldı.

Harekete geçen ekipler, E.Y.nin sahte belgeleri, Kartal’daki evinde hazırlayarak kendisiyle irtibata geçen kişilere teslim ettiğini belirledi. Jandarma, E.Y.nin matbaaya dönüştürülmüş evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramalarda 500 adet eski tip Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı, 500 adet eski tip sürücü belgesi, 250 adet araç ruhsatı, bilgisayar, yazıcı, soğuk damga makinesi, PVC kaplama makinesi ve çok sayıda resmi belgede sahtecilik suçuna konu materyal ele geçirildi. (İHA-DHA)