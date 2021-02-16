Bahçeli: Bu Anayasa Mahkemesi kimin mahkemesidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM’deki grup toplantısında partililerine seslendi. Konuşmasının büyük bir bölümünü Gara’da şehit edilen 13 vatandaşımıza ayıran Bahçeli, Gara katliamı için ‘eşi benzeri görülmemiş bir canavarlık örneği’ tanımlaması yaptı.

Gara sonrası hiç bir şeyin aynı olmayacağını ifade eden Bahçeli, “Kandil’e bir şafak vakti Türk bayrağı dikilmelidir. Mahmur’da terör kampları yıkılıp yakılmalıdır. Sincar’ın kısa süre içinde yerle bir edilmesi artık hayat memat konusudur” dedi.

HDP’li vekilleri sert sözlerle eleştiren ve ‘mazbatalı teröristler’ olarak tanımlayan Bahçeli HDP’nin kapatılması çağrısını da yineledi. Bahçeli ayrıca CHP ve İYİ Partiyi de Gara katliamına sessiz kalmakla eleştirdi.

ANAYASA MAHKEMESİ KİME HİZMET ETMEKTEDİR?

Konuşmasını bir bölümünü de Anayasa Mahkemesi’nin verdiği hak ihlalleri kararlarına ayıran Bahçeli mahkemeyi sert sözlerle eleştirdi. Enis Berberoğlu, Osman Kavala, Can Dündar, Selahattin Demirtaş hakkındaki kararları hatırlatan Bahçeli, “Anayasa Mahkemesi kime hizmet etmektedir? Kimin mahkemesidir? Hak konusu sadece Türkiye’nin anayasal düzenini bozmak için uğraşan ve ihanete kapıkulluğu yapanlar için mi geçerlidir” dedi.

Bahçeli’nin konuşmasından satır başları:

“HİLAFSIZ KINAMAYANLAR TERÖRÜN KOÇBAŞLARIDIR”

* Dün yedi düvel sahillerimize akın etmiş topraklarımıza saldırmıştı. Bugün de kiralık tetikçileriyle karşımızdadır. Bu tehdidi ciddiye almayan, bölücülük sorununu örtbas etmeye çalışan, beka mücadelesini küçümseyen kim varsa eli silahlı terörist kadar adidir, alçaktır.

* Hıyanet ile haysiyet arasında bir seçenek veya ara durak yoktur. ‘Ama’ları, ‘fakat’ları el yapımı patlayıcı gibi konuşlandıran, kanlı örgütün adını anmaktan imtina edenler sadece korkak ve kokuşmuş değil, terörün koçbaşlarıdır.

“KANDİL’E TÜRK BAYRAĞI DİKİLMELİDİR”

* Bu koçbaşları Türk milletine ve Türkiye’ye ait her değere mesafelidir. Bunların hüviyetini biliyoruz. 10 Şubat 2021’de Gara bölgesine yapılan harekat, geçtiğimiz cumartesi günü tamamlanmıştır. Çok sayıda terörist hıyanetlerinin bedelini canlarıyla ödemiştir. Dileğimiz teröristlerin peşinin bırakılmaması, döktükleri kanların varlıklarından sorulmasıdır.

* Kandil’e bir şafak vakti Türk bayrağı dikilmelidir. Mahmur’da terör kampları yıkılıp yakılmalıdır. Sincar’ın kısa süre içinde yerle bir edilmesi artık hayat memat konusudur.

“ÇOK NADİR GÖRÜLEN BİR CANAVARLIK ÖRNEĞİDİR”

* Farklı tarihlerde PKK terör örgütü tarafından kaçırılan 13 kahraman kardeşimiz, baş bölgelerine yakın mesafeden ateş edilmek suretiyle bir mağarada katledildiler. Bu katliam yeryüzünde çok nadir görülen bir canavarlık örneğidir. Milli hafızadan asla çıkmayacaktır.

* Suçsuz, günahsız, savunmasız insanlarımıza kurşun sıkmak terörün ilkel yüzünü göstermiştir. Bu kadar mı alçaldınız, bu kadar mı insanlıktan uzaklaştınız! Terör örgütlerine kol kanat gereken özgürlük simsarları, bunları nasıl anlatacaksınız.

* Gara’da akan kan alayınızı boğacak. Ateş bundan böyle düştüğü yeri yakmayacaktır. PKK’nın yanında yöresinde kim varsa çembere alıp tutuşturacaktır.

“YA TESLİM OLMALI YA DA KAFALARI KOPARILMALI”

* Bundan sonra terörle mücadele stratejisinde Gara öncesi ile sonrası aynı olmayacak, inanıyorum. PKK ile saf tutan kim varsa tepeden tırnağa tutuşturulacak.

* PKK terör örgütü ya silahları ile ve son teröriste kadar güvenlik güçlerine teslim olup adalet önünde hesap verecektir, ya da azdan az çoktan çok gidecek, hainlerin kafaları koparılacak.

* O mağarada aslında Türk Milleti’nin tamamına ateş açılmıştır. Biz göreceğimizi gördük, çekeceğimiz çileyi çektik. Bundan böyle gerisini bölücüler, yardım ve yataklık yapan işbirlikçiler, teröristler düşünmelidir.

“HERKES TERCİHİNİ YAPMAK MECBURİYETİNDE”

* Ön şartsız şekilde, devletimize ve hükümetimize bu mücadelede desteğimiz tamdır ve tartışmasızdır. Bu vatandan bu ülkeden hainlerin tamamını söküp atmalıyız. Bu ülkeyi seveni severiz, sevmeyene ‘cehenneme kadar yolun var’ deriz.

* Artık bir karar arifesindeyiz. Cumhuriyet’in 100. yıl dönümüne terörü bitirmiş şekilde ulaşmak durumundayız. Biliyorum bu zor ve zahmetli bir süreçtir ancak Gara’daki barbarlık bir kırılma anıdır.

Evlatlarımızın kurşun yediği mahalde terörün ele başları birer birer sallandırılmazsa yüreklerimiz soğumayacak. Herkes tarafını ve tercihini yapmak mecburiyetindedir. Teröre sessiz kalarak her gün bir yerimizden mi koparılacağız?

Herkes nerede durduğunu gözden geçirmelidir. Pozisyonunu, niyetini, ilişki ağlarını yeni baştan kontrol etmelidir.

“SABIR TAŞI ÇATLADI”

* Türk Devleti’nin ekmeğini yiyip havasını soluyan, hazinesinden geçinen, sonra da dönüp devletin varlığına diş bileyenlerin yakasından tutmak her muhterem milletvekili için namus meselesidir.

* Bebek katiline ‘sayın’ diyen milletvekili istemiyoruz. Teröriste ‘gerilla’ diyen milletvekiline katlanamıyoruz. Yeter artık, sabır taşı çatladı, bıçak kemiğe dayandı. Bu mesele varoluş yok oluş meselesidir. İp inceldiği kadar incelmiştir, kopacağı varsa zaten kopacaktır.

“MAZBATALI TERÖRİSTLER”

* Mazbatalı teröristler gazi Meclis’te olamaz. Bu kutlu çatı altında düşmana methiye düzenlerin ne işi var? Şerefsizlere sempati besleyenlerle ile tasmaları Kandil’den tutulan müptezellerle aynı yerde nasıl buluşacağız? Hak mıdır, adalet midir? Onların demokrasi mücadelesi içinde oldukları iddia ediliyorsa bizim yaptığımız nedir?

* HDP sözde diplomatik çabalardan bahsediyor. Kiminle diplomasi? Terör örgütüyle diplomasi nerede söz konusudur? Utanmazlar, yüzsüzler PKK’nın değil, iktidarın hesap vermesini söylüyorlar. HDP, PKK’nın bagaj kapağıdır. PKK’nın kundura giymiş halidir.

* Seri bir katilin işlediği cinayetleri lanetlemesi abesle iştigaldir. HDP’nin kapatılmasına yönelik kısa metrajlı üç maymunu oynayan kimdir? HDP, kapatılmadan PKK’nın ayağını TBMM’den kesmenin başka formülünü bilen aslan parçası başka bir demokrat var mıdır?

* Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açtığı soruşturmayı değerli buluyorum. Bu milletvekillerinin ve diğer HDP’lilerin milletin paralarıyla aldığı maaş haramdır, zıkkımdır.

AYM’NİN İHLAL KARARLARINA SERT TEPKİ

* Anayasa Mahkemesi’nin yerindelilik denetimi yapamayacağı bilinen yasa kuralıdır. Hak ihlalleri hep şaiebeli ve hakkında soruşturma olan isimlerle ilgili verilmektedir. Can Dündar ve terörist Demirtaş hakkında da hak ihlali kararı sağlanmıştır.

* Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararlarını fütursuzca verirken milletin kararlarını hesaba katmadığı görülmektedir. Bu AYM kime hizmet etmektedir kimin mahkemesidir?

* Yurt dışında yaşayan casusun nasıl hakkı var ki ihlal edilmiş olsun? AYM milletin mahkemesi olmayacaksa derhal kendisini fes etsin başındaki zat da gecikmeden istifa etsin.”