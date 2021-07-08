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Ters kelepçe sonrası iki polis görevden uzaklaştırıldı

Ordu'da iş yerindeki personelinin corona virüsü testinin pozitif çıkması üzerine filyasyon ekipleri tarafından izole altına alınmak istenmesine, temaslı olmadığı gerekçesiyle direnen BBP Kadın Kolları Başkanı Fatma Yümlü'nün ters kelepçelenerek gözaltına alınması olayıyla ilgili 2 polis memuru görevden uzaklaştırıldı.

Güncellenme: 14:55, 08/07/2021
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Ters kelepçe sonrası iki polis görevden uzaklaştırıldı

Olay, geçen Cuma saat 14.00 sıralarında Altınordu ilçesi Yenimahalle Mahallesinde meydana geldi. Büyük Birlik Partisi (BBP) Ordu İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Yümlü’ye ait modaevinde bir personelin corona virüsü testi pozitif çıktı. İddiaya göre çalışanı, temaslı olarak Yümlü’nün adını verdi.

Bunun üzerine öğle saatlerinde modaevine filyasyon ekipleri sevk edildi. Ekipler, Fatma Yümlü’nün temaslı olduğunu belirtip izole olması gerektiğini iletti. Ancak Yümlü, kendisinin iki iş yeri olduğunu, çalışanıyla iki haftadır bir araya gelmediğini söyledi. Bunun üzerine sağlık ekipleri iş yerine polis çağırdı. Yümlü, durumu anlattığı polisler tarafından ters kelepçelenerek gözaltına alındı. Emniyet’e götürülen Yümlü, ifadesi alınmadan serbest bırakıldı. Ordu Valiliği, olayla ilgili idari soruşturma başlattı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ters kelepçe olayına karışan 2 polis memurunun görevden uzaklaştırıldığı duyuruldu. Açıklamada, Altınordu ilçesinde bir esnafla polis ekipleri arasında yaşanan olayda, yapılan tetkik sonrasında 2 personelimiz görevden uzaklaştırılmış, konuyla ilgili soruşturma başlatılmış ve halen devam etmektedir denildi. (DHA)

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