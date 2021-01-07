Ters yöne girdi, otomobilin üzerine devrildi

Kaza, önceki sabah saatlerinde Bebek’te meydana geldi. Hasan Demir’in kullandığı hafif ticari araç, ters yöne girince karşı yönden gelen otomobile çarpmamak için manevra yaptı; duramayarak yokuş yukarı çıkan otomobilin üzerine devrildi. İki sürücü de araçlarından kendi imkanlarıyla çıktı. Hafif ticari aracın devrilmemesi için önlem alındı.

HALATLA AĞACA BAĞLADILAR

Kaymasını önlemek için tekerlerine taş konuldu, çevredekiler bir yandan da elleriyle destek oldu. Olay yerine polis ve çekici çağrıldı. Çekici gelene kadar hafif ticari araç halatla bir ağaca bağlandı. Bir süre sonra vatandaşların yardımıyla hafif ticari araç düzeltildi. Kaza yapan araçlar nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı. (DHA)