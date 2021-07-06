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Ters yöne giren araç dehşet saçtı! 2 ölü

Aydın’ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ters yönde ilerleyen otomobil faciaya neden oldu. Kazada otomobil sürücüsü Salih Aydın olay yerinde, eşi Rabia Aydın ise hastanede hayatını kaybetti.

Güncellenme: 01:10, 06/07/2021
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Ters yöne giren araç dehşet saçtı! 2 ölü

Kaza, Aydın-Muğla karayolu Yolboyu mevkiinde saat 22.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ters yönde ilerleyen Salih Aydın idaresindeki 09 KT 605 plakalı otomobil, Aydın istikametinde ilerleyen İ.B. yönetimindeki 38 YL 013 plakalı TIR’la kafa kafaya çarpıştı.

O esnada aynı istikamette seyreden Ö.K idaresindeki 48 YZ 712 plakalı kamyonet de TIR’a arkadan çarparak kazaya karıştı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Salih Aydın'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Otomobilde yolcu konumunda bulunan sürücü Salih aydın'ın eşi Rabia Aydın ve Emir Ayşe A. ambulans ile Aydın'daki hastaneye sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Rabia Aydın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. İHA

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