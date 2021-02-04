Test sürüşü bahanesiyle otomobili alıp kaçtı

İddialara göre, M.K, otomobilini satmak için internet sitesine ilan verdi. İlanı görerek M.Kyı arayan M.A.G, aracı beğendiğini ve satın almak için aracı görmek istediğini söyledi. Telefon üzerinden irtibat kuran taraflar, Reşitpaşa Mahallesinde bir araya geldi.

TEST EDECEĞİM DEDİ ARABAYI ALIP GİTTİ

M.A.G, aracı beğendiğini, alıcı olduğunu ve bu nedenle aracı test etmek istediğini söyledi. M.K’nın kabul etmesi üzerine bindiği araçla hızla uzaklaşan M.A.G, bir daha geriye dönmedi. Aracının çalındığını anlayan M.K., hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, M.A.G’nin, buluşma yerine geldiği aracı da inceledi.

Ekipler, plaka sorgulamasında bu aracın 22 Temmuzda Bahçelievlerden çalındığını belirledi. Daha sonra adresi tespit edilen şüpheli M.A.G, düzenlenen baskında, çaldığı M.K’ya ait otomobil ile yakalandı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)