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Test sürüşü bahanesiyle otomobili alıp kaçtı

Sarıyer'de M.K'nın internet sitesi üzerinden satışa koyduğu otomobili "Beğendim, test edeceğim" diyerek alıp kaçtığı iddia edilen şüpheli M.AG., yakalandı. M.K, ile buluşma yerine de çalıntı bir araçla geldiği belirlenen şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Güncellenme: 14:19, 04/02/2021
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Test sürüşü bahanesiyle otomobili alıp kaçtı

İddialara göre,  M.K, otomobilini  satmak için  internet sitesine ilan verdi. İlanı görerek M.Kyı arayan M.A.G,  aracı beğendiğini ve satın almak için aracı görmek istediğini söyledi. Telefon üzerinden irtibat kuran taraflar,  Reşitpaşa Mahallesinde bir araya geldi.

TEST EDECEĞİM DEDİ ARABAYI ALIP GİTTİ

M.A.G, aracı beğendiğini, alıcı olduğunu ve bu nedenle aracı test etmek istediğini söyledi. M.K’nın kabul etmesi üzerine bindiği araçla hızla uzaklaşan M.A.G,  bir daha  geriye dönmedi.   Aracının çalındığını anlayan M.K., hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, M.A.G’nin, buluşma yerine geldiği aracı da inceledi.

Ekipler, plaka sorgulamasında bu aracın  22 Temmuzda Bahçelievlerden çalındığını belirledi.  Daha sonra adresi tespit edilen şüpheli M.A.G, düzenlenen baskında, çaldığı M.K’ya ait otomobil ile yakalandı ve  emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.  (DHA)

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