TGC’den Bakan Koca’ya ‘sahadaki gazeteciler aşılansın’ çağrısı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya kalabalıklarda zor koşullarda haber için koşturan, muhabir, foto muhabiri ve kameramanların Covid 19’a karşı aşılanmalarını talep eden bir yazı gönderdi.

TGC'nin kamuya yararlı bir dernek olduğunu belirten Başkan Olcayto’nun mektubunda şu görüşler yer aldı:

*Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Türkiye çapında 3 bin 786 üyeye sahip kamu yararına görev yapan bir kuruluştur. Bugüne dek aşı konusunda meslektaşlarımız için meslek örgütü olarak sizlerden herhangi bir talepte bulunmadık. Çünkü başkan olarak ben ve yönetim kurulu üyelerimiz pandeminin ıstırabını yaşayan ülkemizde gazeteciye imtiyaz istemeyi son derece yanlış buluyoruz.

KALABALIKLAR ARASINDALAR

*Ancak İstanbul'da yaygın basında ve çeşitli kentlerdeki yerel basından sahada görev yapan muhabirler, foto muhabirleri ve kameramanlar her an muhataplarıyla yüz yüze bulunmak durumunda kalıyorlar.

*Hastanelerde, yoğun bakımlarda hastalar ve sağlık personeliyle röportaj yapıyorlar. Olayları izlerken çoğunlukla kalabalıklar arasına girerek haber yapmak, fotoğraf çekmek, görüntü almak amacıyla çok yoğun bir mesai içinde oluyorlar.

*Bu meslektaşlarımızı Covid-19'dan korumanın bizim olduğu kadar, sizlerin de görevi olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle öğretmenler örneğinde olduğu gibi yalnızca sahada çalışan meslektaşlarımızın aşılanmasını istiyoruz.

*Sayın Bakan, umuyorum ki durumu incelediğinizde bize hak vereceksiniz. Sahada çalışan arkadaşlarımızın Covid-19'dan korunmaları için bir çare üreteceksiniz.

İlginizi Çekebilir Son dakika... Bakan Koca: Hatalıyım, halkımdan özür dilerim