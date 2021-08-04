THK’ye yangın uçakları için resmen başvuru yapıldı

11 büyükşehir belediye başkanı, Türk Hava Kurumuna (THK) bünyesindeki yangın söndürme uçaklarının tüm bakım ve işletme giderlerini karşılamaya hazır olduklarını belirten dilekçelerini ayrı ayrı kuruma ilettiler.

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Türkiye'nin Ege ve Akdeniz kıyılarındaki orman yangınlarıyla mücadelesi aralıksız sürerken, söndürme çalışmalarında kullanılamayan THK uçaklarıyla ilgili 11 Büyükşehir Belediyesi'nden “Uçakları Aktif Hale Getirmeye Hazırız” çağrısı geldi. Çalışmaların havadan müdahale kabiliyeti ve gücünü artırmaya dönük yapılan bu çağrının ardından, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da dahil olmak üzere başkanlar ilk adımlarını attı.

İşbirliğine hazır olduklarını gösteren ve Türk Hava Kurumu Başkanı Cenap Aşçı'ya hitaben yazılan dilekçelerini imzalayarak ayrı ayrı kuruma ilettiler. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da iş birliğine gidilmesi hususunda gerekli tüm iş ve işlemlere hazır olunduğunu ifade eden dilekçesini saat 15.00'te iletti.

DEKLARASYON YAYIMLANDI

11 Başkan ayrıca bir deklarasyon da yayınladı. Mevcut yangınları söndürmek ve olası yeni yangınlara hazır olduklarını beyan eden başkanlar, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Diğer kuruluşlarla ilişkiler” başlıklı 75’inci maddesini anımsatarak “Kamu yararına çalışan dernekler” ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirme hak ve yetkisine sahip olduklarını bildirdi. Başkanlar bu deklarasyonu da iş birliğine hazır olduklarını gösteren dilekçeye eklediler.

“ÖNCELİĞİMİZ SEFERBERLİĞİ YÖNETMEK”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş imzasını taşıyan deklarasyonda şunlar kaydedildi:

“ Türkiye bir yangın felaketinin içindeyken, vatandaşlarımız olağanüstü bir özveriyle bu felaketle başa çıkmak için mücadele ederken, bütün kamu kurumları, iş birliği imkanlarını sonuna kadar kullanmak, güç ve kaynaklarını bütünleştirmek mecburiyetindedir.

Mevcut yangınları söndürmek ve olası yeni yangınlara hazırlığımızı en üst düzeye, olabildiğince hızla çıkarmak ve bu kapsamda bir seferberliğini yönetmek önceliğimiz olmalıdır. 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 75. Maddesinin c bendi uyarınca 11 Büyükşehir Belediye Başkanlığımızla, kamu yararına çalışan bir dernek olan Türk Hava Kurumu arasında iş birliğine gidilmesi hususunda gerekli tüm iş ve işlemlere hazır olduğumuzu bildirir; konunun aciliyetine binaen, iş birliğinin çerçevesini belirlemek ve bir protokol hazırlamak üzere belediyelerimizle kurumunuz yetkililerinin bir araya geleceği ilk toplantının yer ve tarihinin hızla tespit edilebilmesi için tarafımıza bilgi verilmesini arz ederiz.”