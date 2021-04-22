Thodex mağdurları savcılıklara koştu: 400 bin TL yatırdım

Fahrettin ÖZTÜRK Sevgim Begüm YAVUZ

Kripto para borsası olarak Türkiye'de işlem yapan Thodex'in işlemlerinin kapatılmasının ardından şirketin sahibi ve CEO'su Faruk Fatih Özer hakkında suç duyuruları yapılmaya devam ediliyor.

400 BİN TL YATIRDI

Thodex'e 400 bin TL yatırdığını, 19 Nisan tarihinden itibaren parasını çekmeye çalıştığını ancak parasını çekemediğini ve ilgili şirketin müşteri hizmetlerine ulaşamadığını beyan eden müşteki D.A., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Yapılan suç duyurusunu değerlendiren savcılık, konu hakkında soruşturma başlattı. Şirketin merkezinin Kadıköy'de olması sebebiyle ise dosyaya yetkisizlik kararı verilerek, Anadolu Adliyesi’ne gönderildi.

YAKLAŞIK 400 BİN MAĞDUR OLDUĞU BELİRTİLDİ

Kripto para borsası Thodex'in yatırımcılarını dolandırdığını iddia eden ve mağdur olduğunu belirten S.K. isimli vatandaş, Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer ve şirket yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na Avukat Sinan Keskin aracılığıyla sunulan suç duyurusu dilekçesinde, “Müvekkilin almış olduğu kripto para değerleri piyasadaki değişikler saklı kalmak kaydıyla hali hazırda yaklaşık 160 bin TL değerindedir” denildi.

Dilekçede, “Şirket sahibi şüpheli Faruk Fatih Özer, müvekkilin de aralarında bulunduğu yaklaşık 400 bin kişiden yatırım yapmak amacıyla aldığı 2 milyar dolar tutarındaki paraları uhdesine geçirerek yurt dışına kaçmıştır” ifadelerine yer verildi.

Şüphelinin yatırımcıların işlem yaptığı şirkete ait web sitesini kapattığının kaydedildiği dilekçede, “Şirketin mukim olduğu adreste ise hali hazırda hiçbir yetkili bulunmamaktadır” denildi.

‘YATIRIM YAPMAYA SEVK EDEN PAYLAŞIMLARDA BULUNMUŞ…'

Dilekçede şu ifadelere yer verildi:

* Şüpheli ve suça karışan tüzel kişinin diğer yetkilileri, yatırımcılara kripto para üzerinden yüksek kar oranları vaat etmiş, sosyal medya hesapları üzerinden insanları yatırım yapmaya sevk eden paylaşımlarda bulunmuş, tüzel kişilik üzerinden güzen ortamı oluşturmuş ve hatta öyle ki yatırımcıları çekmek için lüks marka araba çekilişleri dahi yapmıştır.

* Bunun üzerine kar elde edeceğine inanan müvekkil ve birçok mağdur yüksek meblağlardaki parayı şüphelinin kurmuş olduğu kripto para borsasına yatırmıştır.

Dilekçede, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçlarını işlediği gerekçesiyle şüpheliler hakkında soruşturma yapılarak cezalandırılması için kamu davası açılmasını talep edildi.

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