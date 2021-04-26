Thodex mağdurundan alacak davası

Kripto para borsası ‘Thodex' mağdurlarından S.K. isimli bir vatandaş, avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurdu. Thodex şirketi aleyhine belirsiz alacak davası açan S.K., şirketin mal varlığına ihtiyati tedbir kararı konulmasını istedi.

160 BİN LİRALIK KRİPTO PARA SATIN ALMIŞ

Davacı S.K.'nın davalı şirket üzerinden 160 bin lira değerinde kripto para satın aldığının belirtildiği dilekçede, “Ancak davalı şirket yetkilisi Faruk Fatih Özer, müvekkilin de aralarında bulunduğu binlerce kişiden aldığı paraları uhdesine geçirerek yurtdışına kaçmıştır. Bu hususta tarafımızca İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuş olup, soruşturma devam etmektedir” denildi.

Dilekçede, davalı şirket Thodex aleyhine belirsiz alacak kapsamında şimdilik bin lira ödenmesine ve davalı şirketin tespit edilecek mal varlığına tedbir konulmasına karar verilmesi istendi.

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