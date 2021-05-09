Thodex mağdurundan alacak davası ve tedbir talebi

Kripto para borsası Thodex tarafından dolandırılarak, mağdur edildiğini iddia eden Ö.İ. isimli vatandaş, Anadolu Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Anadolu Asliye Hukuk Mahkemesi'ne avukat Sinan Keskin aracılığıyla sunulan dava dilekçesinde, Ö.İ.'nin Thodex'in internet sitesi üzerinden 15,364 Ethereum cinsinde kripto para satın aldığı ve satın aldığı kripto paraların o anki piyasa değeri üzerinden davalı şirketin banka hesabına yatırdığı anlatıldı.

“MÜVEKKİLİMİN İŞLEM YAPMASI ENGELLENDİ”

Şirket yetkilisi Faruk Fatih Özer'in binlerce kişiden aldığı paraları uhdesine geçirerek yurtdışına kaçtığının kaydedildiği dilekçede, Thodex'in internet sitesi kapatıldığı ve müvekkilinin işlem yapmasının engellediği aktarıldı. Dilekçede, Ö.İ'nin kripto paraların tutulduğu sanal cüzdanına da ulaşamadığı ve maddi zarara uğratıldığı kaydedildi.

Sunulan dilekçede, “Müvekkil, davalı şirketten geçtiğimiz bir yıl içerisinde kripto para satın almış olup, tam olarak hangi tarihte aldığını ve hangi banka üzerinden ödeme yaptığını hatırlayamamaktadır” ifadelerine yer verildi.

Dilekçede, ivedilikle davalı şirketin tespit edilecek her türlü taşınır ve taşınmaz malvarlığı ile alacak haklarına ve banka hesaplarına tedbir konularak üçüncü kişilere devrinin önlenmesi talep edildi.

TEDBİR TALEBİ

Ö.İ.'nin 15,364 Ethereum kripto para satın aldığı ancak kripto para birimlerinin piyasa değerlerinin anlık olarak değişkenlik göstermesi nedeniyle satın aldığı kripto paranın şu anki Türk Lirası karşılığının hesaplanabilmesinin mümkün olmadığının belirtildiği dilekçede, Thodex aleyhine belirsiz alacakları kapsamında şimdilik bin TL ödenmesi ve şirketin tespit edilecek malvarlığına tedbir konulmasına karar verilmesi talep edildi.

THODEX'İN HESAPLARININ MEVDUAT BİLGİLERİ İSTENDİ

Mahkeme hazırladığı tensip tutanağında, Türkiye Bankalar Birliğine müzekkere yazılarak, davalı şirket olan Thodex'in tüm hesaplarının mevduat bilgilerinin gönderilmesinin istenmesine karar verdi. Mahkeme ön inceleme duruşması için tarih verdi.