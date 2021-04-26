Thodex soruşturmasında 6 kişiye tutuklama talebi

Kripto para borsası Thodex'in sitesine erişilemediği ve çok sayıda kişinin dolandırılarak mağdur edildiği iddiasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 62 şüpheli Emniyet'teki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirilmişti.

6 TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılıktaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 6'sı ‘bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’, ‘tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı’, ‘suç örgütü kurma’ suçlarından tutuklama talebiyle, 22'si ise ‘bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’, ‘tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı’, ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’ suçlarından adli kontrol talebiyle Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

34 şüpheli de savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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