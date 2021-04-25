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Thodex soruşturmasında kız kardeşe gözaltı

Thodex isimli kripto para borsasının erişime kapatılarak kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolar ile yurt dışına kaçtığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmada, Özer'in hakkında yakalama kararı çıkarılan kız kardeşi Serap Özer Kocaeli’de yakalanarak gözaltına alındı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:44, 25/04/2021
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Thodex soruşturmasında kız kardeşe gözaltı

Thodex isimli kripto para borsasının erişime kapatılarak kurucusunun 2 milyar dolar ile yurt dışına kaçtığı iddia üzerine başlatılan soruşturmada 78 kişi hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarılmış, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce  şüphelilerin yakalanması 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Dün akşam saatlerinde Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in ağabeyi Güven Özer’in, Pendik'te yakalanmasının ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan kız kardeşi Serap Özer de bugün Kocaeli’nin Darıca ilçesinde gözaltına alındı. Serap Özer  ifadesi alınmak üzere İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi.

Soruşturmada toplam gözaltı sayısı ise 69’a yükseldi.

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Yayınlanma Tarihi:12:41,