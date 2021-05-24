Thodex soruşturmasında savcılığın adli kontrole itirazı reddedildi

Kripto para borsası Thodex hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Thodex'in finans sorumlusu Rana Azap, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçlarından tutuklanması talebiyle Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.

Tutuklama talebini reddeden hakimlik, Rana Azap hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar vermişti. Savcılık ise, şüpheli Rana Azap'ın adlli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına ilişkin Sulh Ceza Mahkemesi’nin kararına itiraz ederek, şüphelinin tutuklanmasını talep etmişti.

Savcılığın talebini değerlendiren Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin tutuklanması yönündeki talebi reddetti.

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