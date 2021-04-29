Thodex soruşturmasında 9 şüpheli hakkında tutuklama talebi

Kripto para borsası Thodex hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in abisi Güven Özer ve kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu gözaltındaki 16 şüpheli Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirilmişti.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİ

Savcılıktaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Faruk Fatih Özer'in abisi Güven Özer ve kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 9 şüpheli “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık”, “tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı” suçlarından tutuklama talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

3 ŞÜPHELİ SAVCILIKTAKİ İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST

Şüphelilerden 4'ü ise “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma”, “bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık”, “tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı” suçlarından yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

62 ŞÜPHELİ SERBEST KALMIŞTI

Öte yandan 34 şüpheli savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest kalmıştı. 6 şüpheli hakkındaki tutuklama talebini reddeden hakimlik, 28 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar vermişti.