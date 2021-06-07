Thodex’in bankadaki parasına haciz kararı

Kripto para borsası Thodex’e para yatıran mağdur A.Ş.H., avukatı Berke Kaşıkaralar aracılığıyla Anadolu 18. İcra Dairesi'ne başvurarak icra takibi başlattı. Tensip tutanağı hazırlayan Anadolu İcra Dairesi, şirkete ait 3 araca haciz konulması talebinin kabulüne karar verdi. Tensip tutanağında, Thodex'in 3 farklı bankada bulunan hesabına haciz konulması için haciz müzekkeresi gönderilmesinin kabulüne karar verildi.

İcra Dairesinin müzekkere yazdığı bankalardan birinden gelen cevapta, bir şubede 3 ayrı hesapta toplam 15 milyon 945 bin 351 TL ile 16 Euro bulunduğu belirtildi.

FARKLI TEDBİR VE HACİZ KARARLARI OLDUĞU BELİRTİLDİ

Söz konusu meblağlar üzerinde Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin tedbir ve haciz kararları bulunduğu kaydedildi. Öte yandan cevapta, söz konusu kararlardan ve hacizlerden sonra gelmek üzere bu meblağlar üzerine haciz şerhi işlendiği aktarıldı.

MAĞDURUN AVUKATI DA AÇIKLAMA YAPTI

İcra takibi başlattıklarını söyleyen Avukat Berke Kaşıkaralar, “Koinesk Teknoloji Anonim Şirketi (Thodex) 7 günlük itiraz süreci içerisinde herhangi bir itirazda bulunmamıştır. Bu nedenle dosyaları kesinleşmiş bulunmaktadır. Akabindeyse haciz işlemlerine başladık. Başladığımız haciz işlemlerinde sırasıyla plakalarına haciz koyduk, taşınmazı bulunmadığından taşınmazına haciz koyamadık” ifadelerini kullandı.

16 MİLYON TL’YE HACİZ İŞLEMİ UYGULANDI

Müvekkilinin ailesiyle birlikte yaklaşık 50 bin TL zararları olduğunu kaydeden avukat Kaşıkaralar, “Haciz ihbarnamelerini ilgili bankaya gönderdik. İlgili bankalardan gelen cevaba göre Koineks Teknoloji Anonim Şirketi'ne ait hesaplarda toplam 16 milyon TL tutarında bir mevduat mevcut olup bu mevduata haciz işlemi uygulamış bulunmaktayız” dedi.

‘MAĞDURLAR İKİ FARKLI YOL İZLEYEBİLİR’

Alacağı olan mağdurların iki farklı yol izleyebileceğini belirten avukat Kaşıkaralar, “Bunlardan biri cezai yaptırım talebi. Hukuksal olarak tazmin etmek istedikleri miktarları alacak davası açarak veya da icra takibine başvurarak, alacaklarını tahsil edebilirler. Fakat şirketin şu an hesapları ve kendi mal varlığı envanteri blokeli olduğu için herkesin alacaklı olarak bir sıralamaya girmesi zorunlu olup iflasa devredildikten sonra alacaklarını tahsis etme şansları doğacaktır” diye konuştu.