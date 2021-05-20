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Thodex’in finans sorumlusunun serbest bırakılmasına savcılıktan itiraz

Kripto para borsası Thodex hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen Rana Azap’ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına savcılık tarafından itiraz edildi.

Sevgim Begüm YAVUZ
Güncellenme: 12:42, 20/05/2021
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Thodex’in finans sorumlusunun serbest bırakılmasına savcılıktan itiraz

Kripto para borsası Thodex hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Thodex'in finans sorumlusu Rana Azap, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçlarından dün tutuklanması talebiyle Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.

Tutuklama talebini reddeden hakimlik, Rana Azap hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün ikametine en yakın karakolda imza atmak şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar vermişti.

Savcılık, şüpheli Rana Azap'ın adlli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına ilişkin Sulh Ceza Mahkemesi’nin kararına itiraz ederek, şüphelinin tutuklanmasını talep etti.

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Yayınlanma Tarihi:12:37,