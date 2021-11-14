THY duyurdu! 4 ülkeden uçuşlar durduruldu
Türk Hava Yolları (THY), corona virüsü önlemleri kapsamında Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka seferlerini ikinci bir bildirime kadar durdurduğunu açıkladı.
Türk Hava Yolları corona nedeniyle 4 ülke için uçuşları durdurma kararı aldı.
Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, “Değerli misafirlerimiz; Kovid_19 tedbirleri kapsamında Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka uçuşlarımız 15 Kasım (bu gece) saat 00:00 itibarıyla ikinci bir bildirime kadar durdurulmuştur. Seyahat sağlığı ve güvenliği Türk Hava Yolları için en öncelikli konudur” ifadelerini kullandı.