THY duyurdu! 4 ülkeden uçuşlar durduruldu

Türk Hava Yolları (THY), corona virüsü önlemleri kapsamında Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka seferlerini ikinci bir bildirime kadar durdurduğunu açıkladı.

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Türk Hava Yolları corona nedeniyle 4 ülke için uçuşları durdurma kararı aldı.

Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, “Değerli misafirlerimiz; Kovid_19 tedbirleri kapsamında Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka uçuşlarımız 15 Kasım (bu gece) saat 00:00 itibarıyla ikinci bir bildirime kadar durdurulmuştur. Seyahat sağlığı ve güvenliği Türk Hava Yolları için en öncelikli konudur” ifadelerini kullandı.

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