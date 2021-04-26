THY’den tam kapanma açıklaması

Kabine toplantısında corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında tam kapanma kararı alındı. Toplantının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Nisan Perşembe günü saat 19:00’dan 17 Mayıs Pazartesi saat 05:00’e kadar tam kapanma uygulanacağını duyurdu.
Kararla ilgili Türk Hava Yolları’ndan (THY) yapılan açıklamada “İlgili tarihlerde yurt içi bilet değişiklik talepleriniz ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir” denildi.
THY’nin konuyla ilgili açıklaması şöyle:
* 29 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında uygulanacak tam kapanma sürecinde yurt içi uçak bileti olan yolcularımızın seyahatlerine ilişkin uygulama detayları belli olduğunda gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.
* Çağrı merkezimiz, yetkili mercilerin yayınlayacağı genelgenin ardından sizlere yönlendirmede bulunabilecektir.
* İlgili tarihlerde yurt içi bilet değişiklik talepleriniz ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.