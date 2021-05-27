Ticaret Bakanlığı büro personel tercih işlemleri başladı: KPSS tercih kılavuzu yayınlandı

Ticaret Bakanlığı tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme yapılacak. Adaylar işlemlerini https://ais.osym.gov.tr internet adresinden gerçekleştirecek.

KPSS 2021/6 TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL TERCİHLERİ

TİCARET BAKANLIĞI KPSS 2021/6 TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini, 27 Mayıs – 03 Haziran 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 03 Haziran 2021 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2021/6 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.