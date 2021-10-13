TİGEM’den dane mısır satışı yapılacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 2021 yılı istihsali tahmini 1.750.000 Kilogram ikinci ürün mahsul dane mısırı partiler halinde açık artırma ile satacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İhale 20 Ekim Çarşamba günü saat 14.00'de işletme idare binasında Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak. İhaleye iştirak olmadığı veya verilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde ihale bir hafta sonra 27 Ekim 2021 Çarşamba günü aynı yer ve saatte tekrar edilecek.

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