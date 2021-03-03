Tiktok fenomeni hırsızlık çetesi kameralarda

Kestel’in Vânî Mehmet Mahallesi’nde kimliği belirlenemeyen 3 şüpheli, Kenan Oraklı'ya ait cep telefoncu dükkânına geldi. Tiktok fenomeni olduklarını belirten 3 şüpheli, yeni videolar çekmek için ekipman alacaklarını söyledi.

2 şüpheli ekipmanlara bakarak, iş yeri sahibi Kenan Oraklı'yı oyalarken, bir şüpheli ise tezgâhın arkasında geçerek toplam değeri 10 bin TL olan 4 adet cep telefonunu çaldı. El çabukluğu ile 4 adet cep telefonunun ceplerine koyan gençler, dükkândaki alışverişlerine devam etti.

Tiktok ekipmanı alan gençler, iş yerine sahibine 100 lira para verip ayrıldı. Daha sonra iş yeri sahibi Oraklı, cep telefonların yerinde olmadığını fark ederek şüphelilerin peşine düştü. Ancak bir sonuç elde edemedi. Yaşanan bu ânlar güvenlik kameraları tarafından da görüntülendi.

Öte yandan 3 şüphelinin Bursa'nın Gemlik ve Gürsu ilçelerinde aynı yöntemle hırsızlık yaptığı ve binlerce lira değerinde telefon çaldığı öğrenildi. (İHA)